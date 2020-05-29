الشمري: استمرار حرائق الأراضي الزراعية دليل على ضعف الرد الحكومي

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، أن استمرار حرائق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي.



وقال الشمري في بيان، إن اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف عن الأعمال الإرهابية والتي قد تكون إداتها واحدة.



وأضاف الشمري، أن استمرارية هذه الحرائق دليل واضح على وجود اياد داخلية وخارجية تعبث باقتصاد البلاد ولا تريد توفير إيرادات إضافية لموازنة البلد وأبقاءه فقط على الإيراد الواحد.



وشدد على ضرورة أن تعي الحكومة وأجهزتها الأمنية ان ما يحصل من حرق وتخريب هدفه ابقاء العراق مستوردا وأبعاده عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خاصة وأن هدف التخريب المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير.



وأوضح الشمري، أن اللجنة ستقوم وعند استئناف البرلمان جلساته بطلب استضافة المعنيين من الجهات الحكومية المسؤولة للوقوف على خطواتهم للرد على هذا التخريب وتقديم مرتكبيه للعدالة.

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