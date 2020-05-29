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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 04:12 م

"نريد أموالًا لا أوسمة".. أطباء وممرضون في فرنسا يتظاهرون للمطالبة بزيادة الرواتب

مظاهرات الاطباء بفرنسا
تظاهر مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية خارج مستشفى في باريس أمس الخميس للمطالبة بزيادة الرواتب وتخصيص مزيد من الموارد لقطاع الصحة العامة الذي يقف على خط المواجهة مع وباء كورونا.

وتجمع الأطباء والمسعفون والممرضات الذين كانوا يضعون كمامات ويقرعون الأجراس والأواني أمام مستشفى روبير دبريه بشمال العاصمة الفرنسية وقد حمل بعضهم لافتات كتبوا عليها “لا للأوسمة .. لا للقنابل المسيلة للدموع .. نريد أسرة وأموالًا”.
يأتي هذا التجمع في وقت تعمل فيه الحكومة على وضع خطة دعم جديدة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يتقدمون خطوط المواجهة في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا.
وكشفت الجائحة عن مزيد من المشكلات التي واجهها القطاع ومن بينها نقص العاملين والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي في المنشآت الطبية في بداية الأزمة في واحدة من أغنى دول العالم.
وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا رغم أن عدد الوفيات اليومي شهد تراجعًا حادًا منذ بلوغ التفشي ذروته.
وأعلنت الحكومة أن جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ودور الرعاية في المناطق الأشد تضررًا بالفيروس سيحصلون على علاوة قدرها 1500 يورو.
وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب وعد يوم الإثنين الماضي العاملين في مجال الرعاية الصحية بزيادة الرواتب زيادة كبيرة في إطار خطة لإصلاح نظام الصحة العامة.
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