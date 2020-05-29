قطر تعلق على أنباء عن عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

كشفت قطر حقيقة عزمها مغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد أنباء ترددت على نطاق واسع عن انسحاب وشيك لقطر من المجلس الذي تأسس عام 1981 ومقره الرياض.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس: إن ”المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها“.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلًا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها جماعات متشددة وتقاربها مع إيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي.

ووفق الأنباء المتداولة حينها فإن ”مصدرًا دبلوماسيًا خليجيًا قال إن الكويت تبذل جهودًا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي“.