بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 أيار 2020
آخر الأخبار
اصابة اربعة ضباط امنيين في ديالى بفايروس كورونا نائب سابق يدعو للتحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وكشف ابواب الصرف فيه كورونا يؤجل اعادة العمل بخمسين مشروعا خدميا في ديالى اعتقال أحد عناصر داعش الإرهابي بعملية أمنية غربي الأنبار الازمة النيابية : هذه محاور نقاشنا مع الكاظمي الحوار الستراتيجي مع واشنطن يقترب ..والعراق لايملك من يقوده ! الشمري: استمرار حرائق الأراضي الزراعية دليل على ضعف الرد الحكومي ديالى تسجل 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي إيران الميليشيات الموالية لإيران.. بند هام في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وبغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 04:08 م

قطر تعلق على أنباء عن عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

الخارجية القطرية
كشفت قطر حقيقة عزمها مغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد أنباء ترددت على نطاق واسع عن انسحاب وشيك لقطر من المجلس الذي تأسس عام 1981 ومقره الرياض.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس: إن ”المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها“.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلًا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها جماعات متشددة وتقاربها مع إيران.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الأنباء المتداولة حينها فإن ”مصدرًا دبلوماسيًا خليجيًا قال إن الكويت تبذل جهودًا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي“.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مظاهرات الاطباء بفرنسا

"نريد أموالًا لا أوسمة".. أطباء وممرضون في فرنسا يتظاهرون للمطالبة بزيادة الرواتب 29 أيار 2020 04:12 م

داعش

وانقلب السحر على الساحر.. ​داعش يتوعد قطر ويصف قادتها بـ"الطواغيت" 29 أيار 2020 04:04 م

كورونا

إيران: 144 ألف إصابة و7627 وفاة بكورونا 29 أيار 2020 03:59 م

بريطانيا والسعودية

سفير بريطانيا بالسعودية : لو أرادت ميليشيات الحوثي السلام فلتوقف مهاجمة الرياض 29 أيار 2020 02:38 م

ناقلة نفط

رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا والخامسة في الطريق 29 أيار 2020 10:11 ص

EZEyJTZXYAE1ngg

ظاهرة حنجورية.. قائد الحرس الثوري الإرهابي: لن نركع أمام أي ضغوط 28 أيار 2020 03:55 م

العمرة

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن العمرة 28 أيار 2020 01:22 م

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

لودريان: العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد سجنها لأكاديمية فرنسية 26 أيار 2020 03:46 م

التعليقات