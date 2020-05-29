وانقلب السحر على الساحر.. ​داعش يتوعد قطر ويصف قادتها بـ"الطواغيت"

في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ أن ضرب الإرهاب المنطقة العربية.. وجّه تنظيم داعش، في تسجيل حديث تهديداً لقطر، التي اتّهمها بتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.



وقال المتحدّث باسم التنظيم أبو حمزة القرشي في تسجيل نشر فجر اليوم الجمعة على تطبيق تلجرام: ”لم ننس يوما أنّ قاعدة العديد التي بناها طواغيت قطر ليستضيفوا فيها الجيش الأمريكي، كانت وما زالت مركز قيادة الحملة الصليبية على المسلمين في خراسان والعراق والشام واليمن“، في إشارة منه إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن.



واتّهم القرشي قطر بـ“تمويل“ فصائل منخرطة ضدّ المتطرفين في سوريا والعراق.

كما تطرّق المتحدّث باسم التنظيم في هذا التسجيل الذي استمرّ 39 دقيقة، إلى فيروس كورونا المستجدّ الذي يضرب العالم، قائلاً ”الحمد لله الذي أرسل عليكم عذابه وأليم عقابه، لتنشغِلوا بأنفسكم“ عن المسلمين، حسب تعبيره.



وأضاف: ”مازلتم في حيرة وتخبّط إزاء الفيروس القاتل، ومازلتم عاجزين عن معالجته… ها نحن نراكم وأنتم تنزفون الأموال بشدّة، في محاولات يائسة لإنقاذ اقتصاداتكم التي أنهكتها حمّى الوباء. وقد بات الكثير من حلفائكم على حافّة الإفلاس“.



وتابع: ”فاليوم دارت عليكم الدوائر… نحن نفرح اليوم على ما أصابكم من عذاب الله“.

وبعدما سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد تنظيم داعش خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي، لكنّ عناصر التنظيم يواصلون شنّ اعتداءات دمويّة، خصوصاً في سوريا والعراق.

