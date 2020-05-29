إيران: 144 ألف إصابة و7627 وفاة بكورونا

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في إيران 143849، اليوم الجمعة، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. Copy أخبار متعلقة بعد مطاردة استمرت ساعتين ..الشرطة تعتقل مصابا بكورونا هرب من مستشفى مرجان في الحلة الصحة: تسجيل (٨٧) إصابة بكورونا في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 2346 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة في ايران تسجيل ١٥٠ إصابة بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وزير الصحة يحذر من زيادة الاصابات بكورونا تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية