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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 29 أيار 2020 03:32 م

ديالى تسجل 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا

كورونا-العراق
سجلت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ظل ارتفاع ملحوظ بمعدل الإصابات في مختلف مناطق ومدن العراق.

وقال مصدر طبي، إن كوادر الصحة اجرت مسحا وبائيا شمل عينات 55 شخصا، وأثبتت الفحوصات إصابة 13 منهم بفيروس كورونا فيما ظهرت نتائج فحص العينات الأخرى سالبة.

وبين المصدر، أن الاصابات توزعت في مناطق خان اللولوة وسط بعقوبة 3 اصابات و5 اصابات في منطقة دوخلة القلعة شمال غرب بعقوبة واصابتين في زاغنية 3 في كصيرين .
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