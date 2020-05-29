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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 29 أيار 2020 03:27 م

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي إيران

زلزال
ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ضواحي مدينة دهدشت الواقعة بين محافظتي كهكيلويه وبوير احمد وخوزستان جنوب غرب إيران.

وحدد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، زمان وقوع الحادث عند الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة و35 ثانية من ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع هذا الزلزال في عمق 14 كم عن سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 30.68 والطول الشرقي 50.48.

هذا، ولم يرد لحد الآن أي تقرير بشأن الأضرار المحتملة الناجمة عن حادث الزلزال.
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