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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 02:28 م

الدفاع المدني: اندلاع حريقين في موانئ بالبصرة

حريق-البصرة
 اندلع حريقان بوقت متزامن اليوم الجمعة في مواد تجارية وذلك موانئ في منطقة العشار مركز محافظة البصرة.
وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العميد الكيمياوي تحسين علي  كان هناك حادثا حريق خلف الاعدادية المركزية قرب عبدالله بن علي الاول في 3 مولدات بسعة 100 ك.ف، الثاني في عرصة فارغة يحتوي على قالب خشب.
واضاف تم اخماد النيران بوقت قياسي دون ان تمتد السنة النيران في المحال التجارية القريبة من الحريقين دون وقوع خسائر بشرية فقط مادية، مشيرا الى ان حادثي الحريق متزامنين.
ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق وبالنيات والمؤسسات الحكومية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.
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