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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 29 أيار 2020 02:18 م

مركز الاعلام الرقمي : تويتر يحذف حساب وزير المالية المزيف

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مركز الاعلام الرقمي : تويتر يحذف حساب وزير المالية المزيف



اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC عن قيام شركة تويتر بحذف الحساب المزيف لوزير المالية العراقي الدكتور علي علاوي.

واوضح المركز في بيان تلقت نينا نسخة منه : ان الحساب الذي وصل متابعيه الى 23 الف متابع وحصل على مئات التعليقات والاف الاعجابات، قد خدع شخصيات سياسية ودبلوماسية مهمة فضلا عن عدد من الصحفيين العرب والعراقيين .

واشار المركز الى انه برغم اصدار وزارة المالية بيان نفت فيه عائدية الحساب للوزير الا ان الحساب استمر في النشر، وتواصل العديد من المتابعين بالتفاعل معه.

وكان مركز الاعلام الرقمي اصدر بيانا  في الرابع والعشرين من  آيار اوضح فيه ان هذا الحساب قام بخداع بريت ماكغورك، وهو المسؤول الامريكي السابق الذي كان يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش، الذي اقتبس تغريدته الحساب المزيف وقام بالتعليق عليها.
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