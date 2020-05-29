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الجمعة, 29 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 02:18 م

سقوط جرحى بتفجير عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد

الأمن
أصيب ثلاثة مدنيين بجروح بتفجير وقع جنوب شرقي العاصمة بغداد، بحسب ما افاده مصدر في الشرطة  .
وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في قضاء المدائن مما ادى الى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة.
ومنذ ان تمكنت القوات الامنية من هزيمة تنظيم داعش عسكريا في عام 2017 تشهد بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق هدوءا نسبيا بعد ان قتل واصيب الالاف في هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت الاماكن ذات الكثافة السكانية طيلة السنوات الماضية.
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