رئيس حكومة كردستان يحذر من الفتور في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية لمواجهة كورونا









حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من أن الفتور في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية من شأنه أن يفاقم الوضع على نحو خطير.



وقال بارزاني في بيان إن مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في الالتزام بالتعليمات الصحية مما يجعل انتشار الجائحة يتضاعف بسرعة.





واوضح : في هذا الوقت، يجب أن يتحمل كل من يحرض على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كامل المسؤولية عن تعرض سلامة المواطنين وحياتهم للخطر، وعلى هؤلاء الذين يقفون بالضد من التعليمات الصحية أن يضعوا حداً لتلاعبهم بسلامة المواطنين.



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