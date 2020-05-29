الحظر الشامل للتجوال في بغداد والمحافظات متوقع خلال الايام المقبلة



توقعت خلية الازمة النيابية، فرض الحظر الشامل للتجوال بعد ارتفاع عدد الاصابات في بغداد وعدد من المحافظات بفايروس كورونا المستجد.



وقال عضو خلية الازمة عبد عون علاوي في تصريح صحفي :" من المتوقع فرض الحظر الشامل في بغداد والمحافظات الاخرى خلال الايام المقبلة "، لافتا الى :" ان خلية الازمة النيابية طالبت بفرض الحظر الشامل ، لان الاصابات بدأت ترتفع الى مستويات خطيرة ".



واضاف :" ان اجتماعات خلية الازمة مستمرة مع المتخصصين لبحث الواقع الصحي في البلاد"، محذرا من تنامي خطر كورونا بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة من قبل المواطنين ".



ف.ا