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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 11:12 ص

المالية النيابية : الاستقطاع من رواتب الموظفين يتسبب بكارثة اقتصادية

اللجنة المالية النيابية

طالبت اللجنة المالية النيابية ، مجلس الوزراء بعدم استقطاع رواتب موظفي الدولة واللجوء الى الايرادات الاخرى ، مبينة :" ان هذا الاجراء يتسبب بكوارث اقتصادية كبيرة تمس حياة شريحة كبيرة من ابناء المجتمع وعوائلهم ".

وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان الحمداني في بيان  صحفي :" ان الموظفين يعتمدون بشكل اساس في حياتهم على رواتبهم ، المصدر الوحيد للعيش ، اضافة الى استقطاعات القروض والسلف والايجار التي سيتعثر تسديدها في حال تنفيذ الاستقطاعات ".

ولفت الحمداني الى :" ان الحكومة العراقية لديها واردات مالية كبيرة غير النفط من منافذ حدودية والجمارك والضرائب واجور الدوائر التابعة لوزارة النفط من محطات تعبئة البنزين والماء والكهرباء والديون التي بذمة اقليم كردستان".

واشار الى :" ان رواتب الموظفين اقرت بقانون ، والاستقطاع  يعد خرقا للدستور والقانون".

ف.ا

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