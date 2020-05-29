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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 11:08 ص

خشان : الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية

باسم خشان

اكد النائب المستقل باسم  خشان:" ان الخلافات داخل الكتل السنية والكردية  ستعطل تمرير الوزارات المتبقية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية السنية والكردية تشهد خلافات داخلية  عميقة في الوقت الحالي بشأن الوزارات المتبقية "، مبينا :" ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو سبب الخلاف السني كونه لازال متمسكا بالحصول على الوزارات المتبقية ".

واضاف :" ان الكتل الكردية متمسكة بترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية ، دون طرح بديل له "، مبينا :" ان جميع تلك الخلافات ستعطل تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية ".

ف.ا
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