خشان : الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية



اكد النائب المستقل باسم خشان:" ان الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية السنية والكردية تشهد خلافات داخلية عميقة في الوقت الحالي بشأن الوزارات المتبقية "، مبينا :" ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو سبب الخلاف السني كونه لازال متمسكا بالحصول على الوزارات المتبقية ".



واضاف :" ان الكتل الكردية متمسكة بترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية ، دون طرح بديل له "، مبينا :" ان جميع تلك الخلافات ستعطل تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية ".



ف.ا