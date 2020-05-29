نائب : وزارة التجارة باب لتمويل الاحزاب



اكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، ان عمليات الفساد في وزارة التجارة وصلت الى مراحل خطيرة تهدد بحرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية، متهما الوزارة بانها " باب لتمويل الاحزاب ".



وقال الموسوي في تصريح صحفي :" من خلال مخاطبتنا رئيس الوزراء ، لاحظنا وجود تسويف ، ليس فقط بما يتعلق بالبطاقة التموينية ، انما كل عمل وزارة التجارة يشوبه التسويف والفساد وعملية التهرب من المسؤولية" ، مبينا :" ان الادارة السيئة والفساد المستشري في الوزارة منعا وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين الفقراء ".



واضاف :" ان وزارة التجارة ليس من اولوياتها تقديم ما يخدم المواطن ، بل هي باب لتمويل جهات حزبية تقف خلفها جهة سياسية معروفة" ، داعيا الى وقفة حقيقية من الجهات الرقابية والبرلمانية لمساءلة الجهات المعنية داخل وزارة التجارة حول عمليات الفساد.



ف.ا