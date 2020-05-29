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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 11:01 ص

نائب : وزارة التجارة باب لتمويل الاحزاب

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي

اكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، ان عمليات الفساد في وزارة التجارة وصلت الى مراحل خطيرة تهدد بحرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية، متهما الوزارة بانها " باب لتمويل الاحزاب ".

وقال الموسوي في تصريح صحفي :" من خلال مخاطبتنا رئيس الوزراء ،  لاحظنا وجود تسويف ، ليس فقط بما يتعلق بالبطاقة التموينية ، انما كل عمل وزارة التجارة يشوبه التسويف والفساد وعملية التهرب من المسؤولية" ، مبينا :" ان الادارة السيئة والفساد المستشري في الوزارة منعا وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين الفقراء ".

واضاف :" ان وزارة التجارة ليس من اولوياتها تقديم ما يخدم المواطن ، بل هي باب لتمويل جهات حزبية تقف خلفها جهة سياسية معروفة" ، داعيا الى وقفة حقيقية من الجهات الرقابية والبرلمانية لمساءلة الجهات المعنية داخل وزارة التجارة حول عمليات الفساد.

ف.ا
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