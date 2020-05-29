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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:53 ص

رجاء الجداوي : إصابتي بكورونا نعمة من الله .. وحالتي تتحسن ببطء

الجداوي
أكدت الفنانة المصرية رجاء الجداوي أن حالتها الصحية تتحسن ببطء شديد، وأنها أجرت تحاليل جديدة مساء الثلاثاء الماضي، وجاءت النتيجة لتؤكد إيجابية إصابتها بفيروس كورونا. 
وقالت الجداوي  : "أعتبر إصابتي بالمرض نعمة كبيرة من الله، فالمحنة تدفع الإنسان لمراجعة حساباته من جديد، وتساعده على اكتشاف الأخطاء، وتمنحه أيضا فرصة للاستغفار والتقرب لله سبحانه وتعالى".

وتابعت الفنانة المصرية حديثها: "على الرغم من صعوبة المرض اكتشفت شيئا جميلا وهو حب الناس و تقديرها، وهذا جعلني قوية ومتماسكة ومنحنى الشجاعة لمواجهة المرض لذا أقول دائما: (الحمد لله على الابتلاء)".
وبسؤالها عن موعد إجراء التحاليل مرة أخرى قالت: "ما زالت درجة الحرارة غير مستقرة، وعلمت من الطبيب المعالج أنه سيتم أخذ مسحة جديدة لتحليها بعد 5 أيام، وأتمنى ان تكون النتيجة سلبية هذه المرة وأتماثل للشفاء وأغادر المستشفى. عشمي في ربنا كبير".
وعن الرسالة التي تريد توجيهها للمواطنين قالت: أتمنى أن يدرك المواطنين حجم الكارثة، وعلى كل إنسان يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا يذهب للمستشفي سريعا ويبحث عن العلاج قبل آن يتفاقم الأمر".
واختتمت رجاء الجداوي حديثها قائلة: يجب أن يساعد المواطنين الدولة بصورة جادة ولا يستهينوا بالإجراءات الاحترازية، لأن الدولة لن تستطيع مواجهة الكارثة اقتصاديا في ظل تزايد معدل الإصابات".
يذكر أن أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي فوجئت مساء الأحد الماضي بارتفاع درجة حرارة والدتها، بشكل كبير، وأثبتت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى أثر ذلك تم حجزها في مستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية.
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