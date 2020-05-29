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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:48 ص

وفاة المطرب الكويتي ناصر الفرج بفيروس كورونا

المطرب الكويتي ناصر الفرج
شيعت الخميس، جنازة المنشد والمطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان الفرج، الذي توفي الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، فيما سادت حالة حزن بين أسرته وأصدقائه ومحبيه.
وكتب شقيق الفنان الراحل، مدالله سلمان الفرج، الأربعاء: "الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بفيروس كورونا، والدفن غدًا في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وحرص عدد كبير من محبي ناصر سلمان الفرج على توديعه من خلال تغريدات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك الفنان الكويتي طارق العلي إحدى تغريدات المقربين من المنشد الراحل وقال: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
ونعاه تلفزيون سكوب بالكويت عبر حسابه على ”تويتر“ فكتب: ”تتقدم أسرة تلفزيون سكوب بخالص التعازي لأسرة الفرج الكرام بوفاة الأخ الغالي ناصر سلمان الفرج رحمه الله ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وعمل ناصر سلمان الفرج لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية، قبل أن يودعها قبل سنوات بسبب مرضه ويكتفي بالإنشاد والظهور عبر شاشات التلفزيون مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية.
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