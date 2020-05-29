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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:40 ص

خلية الأزمة النيابية تطالب بغلق مداخل ومخارج العاصمة وفرض الحظر الشامل 14 يوما لهذا السبب

لجنة الأزمة النيابية
طالب مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي بتمديد حظر التجوال في العاصمة لمدة ١٤يوما وغلق مداخل ومخارج العاصمة بغداد التي تستمر فيها اعداد الإصابات بتزايد كبير ، مؤكدا ان عزل العاصمة عن باقي المحافظات مع الاجراءات المشددة سيساهم بشكل كبير في السيطرة على انتشار الوباء في بغداد .
وقال الموسوي في بيان  له ، ان “هناك تخوف من تسجيل ما يقارب المئتي اصابة في جانب الرصافة خلال يوم  وان هذا العدد لا يتناسب وحجم المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين لذلك يجب تهيئة مستشفى الكندي لاستقبال المصابين بالكورونا بشكل كامل باعتبارها اكبر مستشفى في جانب الرصافة”.
وحذر من “المجازفة باتخاذ القرارات الخاطئة التي قد تودي بالبلاد الى منحدرات خطرة كون الوضع الحالي لا يتحمل المجاملات ولا المجازفة بارواح المواطنين”.
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