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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:36 ص

المالية النيابية تحذر من كوارث اقتصادية في هذه الحالة

المالية النيابية
طالب عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، مجلس الوزراء بعدم استقطاع رواتب موظفي الدولة واللجوء الى الايرادات الاخرى مشددا على ان هذا الاجراء يتسبب بكوارث اقتصادية كبيرة تمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع وعوائلهم.
وقال النائب الحمداني في بيان له ، ان “الموظفين يعتمدون وبشكل اساس في حياتهم على رواتبهم المصدر الوحيد للعيش اضافة الى استقطاعات القروض والسلف والايجار التي سيتعثر تسديدها في حال تنفيذ الاستقطاعات”.
ولفت الحمداني الى ان “الحكومة  لديها وارادات مالية كبيرة غير النفط من منافذ حدودية والجمارك والضرائب واجور الدوائر التابعة لوزارة النفط من محطات تعبئة البنزين والماء والكهرباء والواردات التي بذمة اقليم كردستان”.
واشار الى ان “رواتب الموظفين اقرت بقانون وهذا يعد خرق للدستور والقانون”. 
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