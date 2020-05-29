بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 أيار 2020
آخر الأخبار
واشنطن ترصد مكافأة ثلاثة ملايين دولار.. لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول الدعاية لداعش الإرهابي الكاظمي يمهد للحوار الاستراتيجي مع أمريكا.. وواشنطن: على الحكومة العراقية أن تكون واضحة فيما تريده منا مراقبون: الكاظمي جاء على واقع دولة مستباحة الدماء ومنهوبة الثروات لاعب دولي سابق يتحدث عن تجربته مع كورونا الحظر الشامل للتجوال في بغداد والمحافظات متوقع خلال الايام المقبلة المالية النيابية : الاستقطاع من رواتب الموظفين يتسبب بكارثة اقتصادية خشان : الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية سائرون : اذا لم يلتزم الحلبوسي باصلاح البرلمان .. سيكون لنا كلام آخر التقارب بين السعودية والعراق.. يقود إلى ملامح عراق جديد وتحدى لنفوذ إيران في بغداد نائب : وزارة التجارة باب لتمويل الاحزاب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:32 ص

نائب يدعو لشمول طلبة المراحل المنتهية بنظام العبور لهذا العام بسبب كورونا

محمد-اقبال-696x435
طالب النائب محمد اقبال الصيدلي،  بشمول طلبة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) بنظام العبور لهذا العام اسوة بباقي المراحل الاخرى.
وقال الصيدلي في بيان  له، “نطالب خلية الازمة الحكومية بشمول طلبة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) بنظام العبور لهذا العام اسوة بباقي المراحل الاخرى لعدم وجود اعتبارات تتعلق بمعدلاتهم”.
واضاف الصيدلي، “بالنظراً لضعف امكانات الدوائر الخدمية والصحية وتحقيقا للهدف الاسمى الذي تنشده الدولة والمجتمع في حماية ارواح الطلبة والحفاظ على سلامتهم، ندعو وزارة التربية الى ان تكون قراراتها اكثر فاعلية وتتناسب مع حجم الاشكالات الطبية التي يعاني منها بلدنا العزيز”. 


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

لاعب دولي سابق يتحدث عن تجربته مع كورونا 29 أيار 2020 11:20 ص

لجنة الأزمة النيابية

خلية الأزمة النيابية تطالب بغلق مداخل ومخارج العاصمة وفرض الحظر الشامل 14 يوما لهذا السبب 29 أيار 2020 10:40 ص

نبيل كاظم

وزير التعليم يوافق على الدور الرابع للطلبة الراسبين والمرقنة قيودهم 29 أيار 2020 10:25 ص

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يجدد تحذيره من صفحات وهمية تدعي منح السلف 29 أيار 2020 10:06 ص

39eb5544-c5fb-4ac0-934f-a6b2fcdac3a6

الأنواء الجوية: عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة 28 أيار 2020 01:17 م

EZEyJTZXYAE1ngg

توقف أربعة مشاريع مهمة في “عين التمر” بكربلاء لهذا السبب 28 أيار 2020 11:48 ص

نادي القوة الجوية

ادارة الصقور تؤكد : محمد قاسم لم يغادر عشه 28 أيار 2020 11:39 ص

الحنطة-2

لغاية اليوم .. تسويق الحنطة المحلية يقترب من مليوني طن 28 أيار 2020 11:36 ص

التعليقات