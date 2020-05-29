القبض على ارهابي قام بحرق محاصيل زراعية بكركوك وضبط مدفعا مفخخ بالانبار





القت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي قام بحرق محاصيل زراعية بكركوك وضبطت مدفعا مفخخا بالانبار.



وقال بيان لوزارة الدفاع,ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد الارهابيين قام بحرق محاصيل زراعية في قرية زرارية بناحية الزاب في كركوك حيث تم ملاحقته في عملية امنية ناجحة اسفرت عن اعتقاله وتسليمه للجهات المختصة ".



واضاف ان قوة عسكرية ضبطت مدفعا مفخخا عيار ١٣٠ ملم من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الناطل التابعة الى قرية الحسينيه في قضاء هيت غربي محافظة الانبار، حيث تم تفجير المدفع تفجيرا" مسيطرا" عليه.



ف.ا