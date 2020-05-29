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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:29 ص

القبض على آمر مفرزة تصنيع "صواريخ جهنم" بتنظيم داعش في الانبار

القبض


القت القوات الامنية القبض على آمر مفرزة تصنيع  ما تسمى  "صواريخ جهنم" في الانبار.

 وقال اعلام الاستخبارات العسكرية  في بيان  انه و "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية ،من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في جزيرة الرمادي بالانبار".

واشار البيان الى أن "الإرهابي الذي اُلقي القبض عليه، هو آمر مفرزة مختصة بتصنيع ما تسمى صواريخ (جهنم)، بعد عودته من مخيم ديبكة في اربيل الى الانبار".

ولفتت المديرية إلى أن "الإرهابي، هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ ارهاب.

ف.ا
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