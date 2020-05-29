بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 أيار 2020
آخر الأخبار
واشنطن ترصد مكافأة ثلاثة ملايين دولار.. لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول الدعاية لداعش الإرهابي الكاظمي يمهد للحوار الاستراتيجي مع أمريكا.. وواشنطن: على الحكومة العراقية أن تكون واضحة فيما تريده منا مراقبون: الكاظمي جاء على واقع دولة مستباحة الدماء ومنهوبة الثروات لاعب دولي سابق يتحدث عن تجربته مع كورونا الحظر الشامل للتجوال في بغداد والمحافظات متوقع خلال الايام المقبلة المالية النيابية : الاستقطاع من رواتب الموظفين يتسبب بكارثة اقتصادية خشان : الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية سائرون : اذا لم يلتزم الحلبوسي باصلاح البرلمان .. سيكون لنا كلام آخر التقارب بين السعودية والعراق.. يقود إلى ملامح عراق جديد وتحدى لنفوذ إيران في بغداد نائب : وزارة التجارة باب لتمويل الاحزاب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:28 ص

خشان: الحلبوسي انتهك الدستور والنظام الداخلي للبرلمان وكل الأسباب متوفرة لإقالته

الحلبوسي
أكد النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منع بعض النواب من دخول قاعة المجلس، لافتا الى ان جميع الأسباب متوفرة لاقالته من منصبه بعد انتهاكه للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وقال خشان في تصريح له ، ان “الحلبوسي ارتكب الكثير من المخالفات الدستورية والمالية والانتهاكات القانونية ويتوجب على جميع الكتل المبادرة لاقالته بعد تحقق الأسباب الثلاث الموجبة لذلك وفق المادة 61 في الدستور الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأضاف ان “الحلبوسي ارتكب مخالفة دستورية عندما منع عرض الطعون الخاصة بالاعتراضات المقدمة من قبل بعض المرشحين الفائزين بعضوية البرلمان والبالغ عددهم 12 شخصا، حيث مازالت هذه الطعون غير مقدمة رغم مرور سنة على اعدادها، في حين المادة 52 اولا من الدستور تنص على ان مجلس النواب يجب ان يبت بصحة أعضائه خلال مدة 30 يوما من تاريخ تسجيل العضو”.
وبين ان “خرق المادة 94 من الدستور، بمنعه بعض النواب الفائزين بعضوية البرلمان من الدخول الى قاعة المجلس”، قائلا ان “الحلبوسي منع دخولي المجلس إضافة الى النائبة زينب رحيم الجياشي”. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ارهابي

واشنطن ترصد مكافأة ثلاثة ملايين دولار.. لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول الدعاية لداعش الإرهابي 29 أيار 2020 12:40 م

خلية الازمة

الحظر الشامل للتجوال في بغداد والمحافظات متوقع خلال الايام المقبلة 29 أيار 2020 11:15 ص

اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية : الاستقطاع من رواتب الموظفين يتسبب بكارثة اقتصادية 29 أيار 2020 11:12 ص

باسم خشان

خشان : الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية 29 أيار 2020 11:08 ص

أمجد هاشم العقابي

سائرون : اذا لم يلتزم الحلبوسي باصلاح البرلمان .. سيكون لنا كلام آخر 29 أيار 2020 11:04 ص

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي

نائب : وزارة التجارة باب لتمويل الاحزاب 29 أيار 2020 11:01 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تحذر من كوارث اقتصادية في هذه الحالة 29 أيار 2020 10:36 ص

الموسوي

نائب يكشف فساد "التجارة": تحرم المواطنين من المفردات التموينية وتتحول إلى باب لتمويل الأحزاب 29 أيار 2020 10:24 ص

التعليقات