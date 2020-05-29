نائب يكشف فساد "التجارة": تحرم المواطنين من المفردات التموينية وتتحول إلى باب لتمويل الأحزاب

حذر عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، من وصول عمليات الفساد في وزارة التجارة الى مراحل خطيرة وحرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية، متهما الوزارة بانها “باب لتمويل الأحزاب”.

وقال الموسوي في تصريح له إنه “من خلال مخاطبتنا إلى رئيس الوزراء لاحظنا وجود تسويف ليس فقط بما يتعلق بالبطاقة التموينية وانما كل عمل وزارة التجارة يشوبها التسويف والفساد وعملية التهرب من المسؤولية”، معتبرا أن “الإدارة السيئة والفساد المستشري في الوزارة منع وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين الفقراء”.

وأضاف، أن “وزارة التجارة ليس من اولوياتها تقديم ما يخدم المواطن بل هي باب تمويل جهات حزبية تقف خلفها جهة سياسية معروفة”، داعيا الى “وقفه حقيقية من الجهات الرقابية والبرلمانية لمساءلة الجهات المعنية داخل وزارة التجارة حول عمليات الفساد”.

ولفت الى أنه “على الرغم من وجود مخالفة قانونية على الرز الفيتنامي الا اننا كلجنة استثمار واقتصاد نيابية وافقنا على توزيع الرز في الحصة التموينية حتى لا يسمح لوزارة التجارة بتعطيل المفردات”.

يشار الى أن وزارة التجارة لم تسلم المواطنين بعض مفردات البطاقة التموينية منذ نحو أربعة أشهر رغم إجراءات حظر التجوال وتعطيل مصالح الطبقات الوسطى والضعيفة في المجتمع.





