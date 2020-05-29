الديمقراطي: مؤشرات إيجابية لتمرير فؤاد حسين مرشحا لوزارة الخارجية

بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان فؤاد حسين مازال مرشحا لمنصب وزير الخارجية، لافتا الى ان هناك تأكيدات على وجود مؤشرات إيجابية من النواب والكتل السياسية لتمرير فؤاد حسين للمنصب المذكور.

وقال باجلان ان “حكومة الإقليم أعلنت ان مرشح وزارة الخارجية مازال فؤاد حسين، وبما ان الحزب الديمقراطي تنازل عن وزارة المالية من اجل تمرير حكومة الكاظمي فأن وزارة الخارجية أصبحت من نصيب الحزب الديمقراطي”.

واضاف ان “رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان فيان صبري اكدت مؤخرا ان هناك مؤشرات إيجابية من النواب والكتل السياسية لتمرير فؤاد حسين كوزير للخارجية”.

ولفت الى ان “المعلومات المتوفرة مازالت غير دقيقة بشأن ترشيح شخصيات جديدة لمنصب وزير الخارجية الذي هو من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن المؤمل ان تكون هناك مستجدات خلال الأيام المقبلة خاصة بعد ان انتهت عطلة عيد الفطر”.