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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:14 ص

اللامي: لا يمكن تقييم حكومة الكاظمي وإنتقادها وعمرها بضعة أسابيع

مؤيد-اللامي-moaidallami
أكد نقيب الصحفيين  رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الجمعة، انه لا يمكن تقييم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإنتقادها ولم تمر عليها إلا بضعة أسابيع دون أن نترك له إكمال كابينته على الأقل مع وجود أزمة اقتصادية ووجود فيروس كورونا.
وقال اللامي في تغريدة على “تويتر ” رئيس الوزراء الكاظمي لم تمر على حكومته إلا بضعة أسابيع لم تصل لشهر، لا يمكن تقييمها بهذه السرعة وإنتقادها دون أن نترك له إكمال كابينته على الأقل مع وجود أزمة اقتصادية بإنخفاض أسعار النفط ووجود فيروس كورونا.
واضاف، قادمات الايام هي من تعطينا كيفية نقد الحكومةً أو التعاطي معها إيجابياً.
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