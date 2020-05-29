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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:13 ص

ميركل للكاظمي: نقدر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق عملك

أنجيلا ميركل

تلقّى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وهنّأت المستشارة الألمانية الكاظمي  بمناسبة تسنمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، مبينة أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل الجديد. 

وجرى، خلال الاتصال، حسب بيان لمكتب الكاظمي  الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين،  حيث أبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلا عن المساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي.

ووصفت ميركل البرنامج الحكومي للسيد الكاظمي بالمتميز، موجهة الدعوة له لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة. 

من جهته  اكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأثنى الكاظمي  على الجهود التي تبذلها ألمانيا في مجال التعاون العسكري مع العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب.

ف.ا
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