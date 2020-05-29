بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 أيار 2020
آخر الأخبار
واشنطن ترصد مكافأة ثلاثة ملايين دولار.. لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول الدعاية لداعش الإرهابي الكاظمي يمهد للحوار الاستراتيجي مع أمريكا.. وواشنطن: على الحكومة العراقية أن تكون واضحة فيما تريده منا مراقبون: الكاظمي جاء على واقع دولة مستباحة الدماء ومنهوبة الثروات لاعب دولي سابق يتحدث عن تجربته مع كورونا الحظر الشامل للتجوال في بغداد والمحافظات متوقع خلال الايام المقبلة المالية النيابية : الاستقطاع من رواتب الموظفين يتسبب بكارثة اقتصادية خشان : الخلافات داخل الكتل السنية والكردية ستعطل تمرير الوزارات المتبقية سائرون : اذا لم يلتزم الحلبوسي باصلاح البرلمان .. سيكون لنا كلام آخر التقارب بين السعودية والعراق.. يقود إلى ملامح عراق جديد وتحدى لنفوذ إيران في بغداد نائب : وزارة التجارة باب لتمويل الاحزاب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 10:11 ص

رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا والخامسة في الطريق

ناقلة نفط

أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصلول ناقلة النفط “فاكسون” الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.
ونشرت البحرية الفنزويلية صور مرافقة السفن الفنزويلية للناقلة الإيرانية في مياه البلاد.
وكانت الناقة الثالثة “بيتونيا” قد رست بميناء فنزويلي يوم الخميس، بينما يستمر تفريغ شحنة الناقلتين الأولى والثانية.
ولا تزال الناقلة الخامسة “كلافيل” في طريقها إلى فنزويلا.
يشار إلى أن الناقلات الإيرانية لم تواجه اعتراض السفن الأمريكية، على الرغم من تحذيرات واشنطن لإيران وفنزويلا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ردا على نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
EZEyJTZXYAE1ngg

ظاهرة حنجورية.. قائد الحرس الثوري الإرهابي: لن نركع أمام أي ضغوط 28 أيار 2020 03:55 م

العمرة

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن العمرة 28 أيار 2020 01:22 م

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

لودريان: العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد سجنها لأكاديمية فرنسية 26 أيار 2020 03:46 م

الجيش الليبي

الجيش الليبي يستعد لعملية عسكرية ضد ميليشيا السراج في مصراتة ويؤكد: سندمر أحلام الإرهابيين على أسوار طرابلس 26 أيار 2020 10:38 ص

ا-مير-محمد-عبد-الرحمن-المولى

أمريكا ترحب بخطوة مجلس الأمن الدولي تجاه زعيم داعش الجديد 26 أيار 2020 09:52 ص

ترامب

ترامب يتبرّع براتبه لمواجهة فايروس كورونا 25 أيار 2020 03:01 م

ترامب

ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 24 أيار 2020 01:48 م

42c01f62-3605-4045-b7f4-6bf773e9682b_16x9_1200x676

وزير الدفاع الأميركي: لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام 24 أيار 2020 01:44 م

التعليقات