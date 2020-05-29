مصرف الرافدين يجدد تحذيره من صفحات وهمية تدعي منح السلف

جدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، تحذيره من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في له الى عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر صفحتها الرسمية الوحيدة على الفيس بوك التي تحمل اسم “اعلام مصرف الرافدين” مشيرا الى انه لوحظ وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها السلف والقروض وهي صفحات وهمية .

وأوضح ان الجهة الوحيدة لمنح السلف هي مصرف الرافدين الذي وضع المنصة الإلكترونية للتقديم على السلف للموظفين qi.iq/loans وفي حال عدم شمول الموظف بالسلفة فعليه إبلاغ مدير حسابات دائرته لكي يقوم الأخير بمخاطبة الادارة العامة للمصرف لغرض شموله بالسلفة.