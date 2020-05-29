نائب: سنفتح ملف أخطاء الداخلية في حكومة عبد المهدي أمام الرأي العام

توعد النائب عباس التميمي، بفتح ملفات وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي خلال أيام.



وقال التميمي ، في تصريح صحفي، إن "الاستحقاق الحقيقي لا يسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن هذا ما يقوله القانون، وفي قادم الايام سيتم جمع كل مخالفات واخطاء إدارة وزارة الداخلية السابقة في حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة".



وتابع، أنه "سيتم فتح تلك الملفات أمام أنظار النزاهة ولنا حديث للرأي العام حينها".