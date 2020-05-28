ظاهرة حنجورية.. قائد الحرس الثوري الإرهابي: لن نركع أمام أي ضغوط

قال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإرهابي ، إن إيران لديها إرادة صلبة ولن تركع أمام أي ضغوط .

وأضاف خلال مشاركته في مراسم إلحاق 112 زورقا قاذفا للصواريخ بأسطول المدافعين في ميناء بندر عباس (جنوب إيران)، أن “الدفاع منطقنا في الحرب ولكن الدفاع ليس بمعنى الموقف الضعيف .

وتابع: إرادة إيران صلبة، ولن نركع وأن “هذه الإرادة مصحوبة بالحكمة في معادلة منسجمة وضمن مبادئ سامية، وهذه الإرادة والحكمة هي التي تبلور قوتنا، ففي الظروف الراهنة وفضلا عن إنتاج القوة، فإننا نشهد ولادة للقوة أي أن أجيال جديدة ولدت على صعيد القوة الدفاعية”.

وزعم أن ما تم إنجازه في أجواء الحظر، من تصميم وتصنيع الأنظمة جاء بقدراتنا المحلية”.

وأضاف: “إن جانبا هاما وخطيرا من القوة القتالية البحرية يبقى خفيا”.