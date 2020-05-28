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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 03:48 م

جمهور النوارس ضمن الـ 40 الأفضل في العالم

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نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، استفتاءً بشأن الجمهور الأفضل في جميع انحاء العالم.
وتضمن استفتاء الصحيفة 40 جمهوراً في مختلف انحاء العالم، حيث تواجد جمهور نادي الزوراء العراقي ضمن الاستفتاء وهو يحتل المركز الـ12 برصيد 15الف و100 صوت.
تجدر الإشارة الى ان نادي الزوراء رسم أجمل اللوحات خلال مشاركته الأخيرة بدوري ابطال آسيا العام الماضي، مما خطف انظار المتابعين حول العالم.
وتتسم مباريات الأندية العراقية لا سيما الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة، بالحضور الجماهيري الكبير خلال مباريات فرقها محلياً وآسيوياُ.
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