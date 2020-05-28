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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 03:46 م

محلل سياسي: ليست هناك قرارات مستقلة من الحكومة في ظل وجود الميليشيات المسلحة

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قال  المحلل السياسي، شاهو القرداغي، أنه لا يمكن ان ننتظر من الحكومة قرارات مستقلة وحيادية في ظل تواجد الفصائل المسلحة بالبلاد.

وقال القرداغي في تصريح صحفي له، إنه “بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قررت ايران التراجع قليلا في العراق نتيجة للضغوطات الشعبية”.

وأضاف “لكن بالمقابل تدير مجاميع مسلحة عديدة في العراق لتحقيق نفوذها كوسيلة ضغط على الجهات الرسمية، وفي ظل بقاء هذه الفصائل المسلحة لا يمكن انتظار قرارات حيادية ومستقلة من الحكومة”.
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أخر تعديل: الخميس، 28 أيار 2020 03:59 م
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