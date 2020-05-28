وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا



اكد وزير الصحة حسن التميمي ان الوضع الصحي في البلاد مازال تحت السيطرة ، رغم الارتفاع الكبير بعدد الاصابات بفايروس كورونا .



واوضح التميمي في تصريح صحفي :" ان سبب ارتفاع اعداد المصابين بالفايروس ، يعود الى زيادة الفحوصات، حيث كان في السابق يتم فحص من 100 الى 150 شخصا في اليوم، بعدها ارتفع العدد الى الف شخص، بينما الآن يجرى الفحص لاكثر من 7 آلاف شخص يوميا ".



واضاف :" ان الفرق الطبية الجوالة تجري مسوحات ، لاسيما في المناطق الاكثر اصابة بالفايروس ، منها الحرية والعامرية وغيرهما، لغرض الكشف عن الاشخاص الذين يحملون المرض ومنعهم من الاختلاط مع الآخرين".



ودعا الوزير، المواطنين الى عدم تصديق الشائعات والالتزام بالاجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء.