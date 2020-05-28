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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 02:31 م

وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

حسن التميمي


اكد وزير الصحة حسن التميمي ان الوضع الصحي في البلاد مازال تحت السيطرة ، رغم الارتفاع الكبير بعدد الاصابات بفايروس كورونا .

واوضح التميمي في تصريح صحفي :" ان سبب ارتفاع اعداد المصابين بالفايروس ، يعود  الى زيادة الفحوصات، حيث كان في السابق يتم فحص من 100 الى 150 شخصا في اليوم، بعدها ارتفع العدد الى الف شخص، بينما الآن يجرى الفحص لاكثر من 7 آلاف شخص يوميا ".

واضاف :" ان الفرق الطبية الجوالة تجري مسوحات ، لاسيما في المناطق الاكثر اصابة بالفايروس ، منها الحرية والعامرية وغيرهما، لغرض الكشف عن الاشخاص الذين يحملون المرض ومنعهم من الاختلاط مع الآخرين".

ودعا  الوزير، المواطنين الى عدم تصديق الشائعات والالتزام بالاجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء.

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