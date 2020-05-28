الازمة النيابية للتربية : الوضع خطير جدا ولايسمح باجراء الامتحانات



دعت خلية الازمة النيابية ، وزارة التربية الى التريث في تحديد مواعيد للامتحانات في ظل تزايد اعداد المصابين بفايروس كورونا ، وتأجيلها الى منتصف شهر حزيران الذي ربما يكون فيه الوضع الصحي ملائما لاجرائها افضل من الوقت الحالي.



واكد مقرر الخلية النائب جواد الموسوي :" ان الفايروس طور نفسه خلال الاسبوع الاخير في العراق واصبح اكثر قوة وفتكا ، بالتالي فان الوضع الحالي خطير جدا لا يسمح باجراء اي امتحانات او تجمعات من اي نوع ، اضافة الى عدم جدية الوزارة في تحضير القاعات وعدة الحماية الشخصية ".



و طالب الموسوي ، وزارة التربية بالتواصل مع خلية الازمة البرلمانية ووزارة الصحة لاطلاعها على المخاطر التي قد تترتب على الاصرار على اجراء الامتحانات بهذا الوقت، الذي تزايدت فيه اعداد الاصابات اكثر من اي وقت مضى.