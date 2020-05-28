وزير دفاع امريكي سابق : على العراق ان لايتطلع لاستمرار مهامنا القتالية .. هذا ليس دورنا !



دعا وزير الدفاع الامريكي الاسبق تشاك هاجل ، العراق الى :" ان لا يعتمد على الولايات المتحدة عسكريا لمواصلة مهامها القتالية".



وقال هاجل في تصريح صحفي :" لا ينبغي للعراق او اي شخص آخر ان يتطلع الى الولايات المتحدة بعد قرابة 20 سنة لمواصلة مهامها القتالية ، لان هذا ليس دورها ولايجب ان يكون كذلك".



واضاف :" ان العراق ، اذا كان دولة ذات سيادة وتريد الاستمرار بوجودها ، فعليها ان تقوم بذلك بنفسها ".



وتابع وزير الدفاع في ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما :" بامكاننا الاستمرار في تقديم التدريب والدعم والمعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية ، ويجب ان يكون لنا دور في العراق كحلفاء لان لدينا قوات وحلفاء آخرين من جميع انحاء العالم في البلاد".