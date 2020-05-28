الاسرة النيابية : نواب متخوفون من " استقواء " المرأة على الرجل !



اوضحت لجنة الاسرة والمرأة والطفل النيابية، اسباب تأخر تشريع قانون العنف الاسري، مبينة :" ان هناك خشية لدى عدد من النواب بشأن "استقواء" المرأة على الرجل ".



وقالت رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في تصريح صحفي :" ان اللجنة بحثت مع الرئاسات الثلاث تشريع قانون العنف الاسري وارسلت مسودة القانون الى رئيس الجمهورية "، مشيرة الى :" ان هناك مسودة اخرى لدى مجلس الوزراء نأمل ارسالها ونأمل توحيد النسختين بقانون واحد ".



واضافت الجبوري:" ان من اسباب تأخر تشريع القانون ، الخشية لدى بعض النواب من استقواء المرأة على الرجل وبالتالي تفكك الاسرة" ، مبينة :" ان هناك تصورا لدى البعض بان القانون شبيه بالقوانين الاوروبية".