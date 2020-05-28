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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 28 أيار 2020 01:34 م

نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة

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نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة



طالب نواب  كرد عن محافظة كركوك ، مفوضية الانتخابات بعدم الرضوخ الى مطالب بعض الجهات السياسية وممارسة عملها بمهنية وشفافية من اجل اجراء انتخابات نزيهة عادلة ، داعين الامم المتحدة الى القيام بدورها الرقابي العادل ومنع التدخلات او  التحركات خارج سياقات العمل المهني للمفوضية في ظل التداخل والتجاذب السياسي.

واوضح النواب  في بيان صحفي ، ان " مجلس النواب شرع قانونا جديدا لاعادة بناء المفوضية العليا  للانتخابات وبموجبه تم تشكيل مجلس المفوضين واختيار اعضائه من القضاة والمستشارين ، وبات لايحق لأي طرف سياسي التدخل في شؤون وعمل المفوضية من أجل تصحيح المسار وعدم تكرار الاخطاء السابقة التي حصلت في اطار العملية الانتخابية ".


واضافوا ، ان "  ابناء محافظة كركوك بحاجة  الى تقوية اواصر التعايش السلمي والاخاء وتعزيز الشراكة والعمل على استتباب الامن وتوفير الخدمات ، لكننا فوجئنا بقيام بعض الاطراف باصدار بيانات ومواقف خالية من المسؤولية للنيل من عمل مفوضية الانتخابات في المحافظة من جهة ، وتلفيق التهم ضد باقي المكونات والاطراف من جهة اخرى ، بهدف التأثير على عمل مفوضية الانتخابات والتدخل في شؤونها "، محذرين من أن " هذه المزايدات ستكون بمثابة حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة "
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