نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة







طالب نواب كرد عن محافظة كركوك ، مفوضية الانتخابات بعدم الرضوخ الى مطالب بعض الجهات السياسية وممارسة عملها بمهنية وشفافية من اجل اجراء انتخابات نزيهة عادلة ، داعين الامم المتحدة الى القيام بدورها الرقابي العادل ومنع التدخلات او التحركات خارج سياقات العمل المهني للمفوضية في ظل التداخل والتجاذب السياسي.



واوضح النواب في بيان صحفي ، ان " مجلس النواب شرع قانونا جديدا لاعادة بناء المفوضية العليا للانتخابات وبموجبه تم تشكيل مجلس المفوضين واختيار اعضائه من القضاة والمستشارين ، وبات لايحق لأي طرف سياسي التدخل في شؤون وعمل المفوضية من أجل تصحيح المسار وعدم تكرار الاخطاء السابقة التي حصلت في اطار العملية الانتخابية ".





واضافوا ، ان " ابناء محافظة كركوك بحاجة الى تقوية اواصر التعايش السلمي والاخاء وتعزيز الشراكة والعمل على استتباب الامن وتوفير الخدمات ، لكننا فوجئنا بقيام بعض الاطراف باصدار بيانات ومواقف خالية من المسؤولية للنيل من عمل مفوضية الانتخابات في المحافظة من جهة ، وتلفيق التهم ضد باقي المكونات والاطراف من جهة اخرى ، بهدف التأثير على عمل مفوضية الانتخابات والتدخل في شؤونها "، محذرين من أن " هذه المزايدات ستكون بمثابة حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة "