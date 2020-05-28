بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 أيار 2020
آخر الأخبار
لماذا غادر مسؤولون امنيون وحكوميون قاعة الاجتماع مع عدنان درجال في الموصل ؟ وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الازمة النيابية للتربية : الوضع خطير جدا ولايسمح باجراء الامتحانات وزير دفاع امريكي سابق : على العراق ان لايتطلع لاستمرار مهامنا القتالية .. هذا ليس دورنا ! الاسرة النيابية : نواب متخوفون من " استقواء " المرأة على الرجل ! تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل تسجيل خمس اصابات مؤكدة بفايروس كورونا في بابل اليوم نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية نائبة ترجح استئناف جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 28 أيار 2020 01:31 م

الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية

4356457357356735686799
الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية


دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية  الحكومة الى استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من اجل زيادة حصة العراق المائية .

وطالب نائب رئيس اللجنة  منصور البعيجي  في بيان صحفي ، الحكومة بالتدخل سريعآ للضغط على تركيا لزيادة حصتنا المائية ، خصوصآ ان تركيا لديها ملف اقتصادي كبير في العراق ، مايجب على الحكومة استخدامه وسيلة ضغط وعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء مايحصل من حرب مياه نتعرض اليها منذ فترة طويلة من قبل دول المنبع".

 وأضاف، ،  يجب ان " تكون  هناك زيادة بحصة العراق من قبل دول المنبع لان حرب المياه لاتقل خطورة عن الحرب ضد  عصابات داعش الارهابية  ، لانها ستدمر الزراعة في بلدنا خصوصا بعد هبوط اسعار النفط بسبب جائحة كورونا ، وضرورة عدم الاعتماد على النفط والتنويع بمصادر ايرادات الدولة ومنها القطاع الزراعي ".
إقرأ ايضا
عدنان درجال

لماذا غادر مسؤولون امنيون وحكوميون قاعة الاجتماع مع عدنان درجال في الموصل ؟ 28 أيار 2020 02:34 م

حسن التميمي

وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا 28 أيار 2020 02:31 م

بغداد - كورونا

الازمة النيابية للتربية : الوضع خطير جدا ولايسمح باجراء الامتحانات 28 أيار 2020 02:29 م

تشاك هاجل

وزير دفاع امريكي سابق : على العراق ان لايتطلع لاستمرار مهامنا القتالية .. هذا ليس دورنا ! 28 أيار 2020 02:28 م

انتصار الجبوري

الاسرة النيابية : نواب متخوفون من " استقواء " المرأة على الرجل ! 28 أيار 2020 02:23 م

ExtImage-2807432-22148492-209x300

صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية 28 أيار 2020 02:14 م

514756Image1

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل 28 أيار 2020 01:37 م

كورونا-بديالى

تسجيل خمس اصابات مؤكدة بفايروس كورونا في بابل اليوم 28 أيار 2020 01:36 م

التعليقات