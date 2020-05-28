الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية





دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية الحكومة الى استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من اجل زيادة حصة العراق المائية .



وطالب نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي في بيان صحفي ، الحكومة بالتدخل سريعآ للضغط على تركيا لزيادة حصتنا المائية ، خصوصآ ان تركيا لديها ملف اقتصادي كبير في العراق ، مايجب على الحكومة استخدامه وسيلة ضغط وعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء مايحصل من حرب مياه نتعرض اليها منذ فترة طويلة من قبل دول المنبع".



وأضاف، ، يجب ان " تكون هناك زيادة بحصة العراق من قبل دول المنبع لان حرب المياه لاتقل خطورة عن الحرب ضد عصابات داعش الارهابية ، لانها ستدمر الزراعة في بلدنا خصوصا بعد هبوط اسعار النفط بسبب جائحة كورونا ، وضرورة عدم الاعتماد على النفط والتنويع بمصادر ايرادات الدولة ومنها القطاع الزراعي ".

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