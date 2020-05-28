بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 أيار 2020
آخر الأخبار
لماذا غادر مسؤولون امنيون وحكوميون قاعة الاجتماع مع عدنان درجال في الموصل ؟ وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الازمة النيابية للتربية : الوضع خطير جدا ولايسمح باجراء الامتحانات وزير دفاع امريكي سابق : على العراق ان لايتطلع لاستمرار مهامنا القتالية .. هذا ليس دورنا ! الاسرة النيابية : نواب متخوفون من " استقواء " المرأة على الرجل ! تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل تسجيل خمس اصابات مؤكدة بفايروس كورونا في بابل اليوم نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية نائبة ترجح استئناف جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 01:22 م

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن العمرة

العمرة
جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الخميس، تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت الوزارة إنه “بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية”، بحسب حساب الوزارة الرسمي على “تويتر”.
وأضافت الوزارة، أنه “ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة”.
وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويبدأ اليوم الخميس تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

لودريان: العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد سجنها لأكاديمية فرنسية 26 أيار 2020 03:46 م

الجيش الليبي

الجيش الليبي يستعد لعملية عسكرية ضد ميليشيا السراج في مصراتة ويؤكد: سندمر أحلام الإرهابيين على أسوار طرابلس 26 أيار 2020 10:38 ص

ا-مير-محمد-عبد-الرحمن-المولى

أمريكا ترحب بخطوة مجلس الأمن الدولي تجاه زعيم داعش الجديد 26 أيار 2020 09:52 ص

ترامب

ترامب يتبرّع براتبه لمواجهة فايروس كورونا 25 أيار 2020 03:01 م

ترامب

ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 24 أيار 2020 01:48 م

42c01f62-3605-4045-b7f4-6bf773e9682b_16x9_1200x676

وزير الدفاع الأميركي: لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام 24 أيار 2020 01:44 م

ناقلة نفط

ناقلات النفط الإيرانية تقترب من فنزويلا 23 أيار 2020 02:50 م

التحالف الدولي

واشنطن تعلن قتل قياديين بداعش الإرهابي في سوريا 23 أيار 2020 10:22 ص

التعليقات