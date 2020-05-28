توقف أربعة مشاريع مهمة في “عين التمر” بكربلاء لهذا السبب

كشفت الحكومة المحلية في قضاء عين التمر بكربلاء، الخميس، عن توقف اربعة مشاريع مهمة في القضاء بسبب جائحة كورونا ولم تستأنف بسبب الازمة المالية.

وقال قائممقام القضاء رائد المشهداني في تصريح له إن “مشروع تأهيل الطرق وتطويرها المحال ضمن مشاريع تنمية الاقاليم بكلفة اجمالية تبلغ 900 مليون توقف العمل فيه بسبب جائحة كورونا، ومشروع اخر ضمن تنمية الاقاليم احيل وخصصت الاموال وحالت كورونا امام المباشرة بالعمل”.

واضاف المشهداني ان “مشروع مد خط كهرباء 33 من محطة اسمنت كربلاء الى محطة عين التمر وبكلفة اجمالية تبلغ 3 مليارات ضمن تخصيصات وزارة المالية للمديرية العامة لكهرباء الفرات الاوسط توقف العمل فيه بعد دخول كورونا الى البلاد”.

واشار الى ان “مشروع طريق الحج البري السايد الثاني المحال من قبل المديرية العامة للطرق والجسور توقف العمل فيه ايضا رغم ان هذا المشروع متوقف منذ سنوات واستأنف العمل فيه الا ان الجائحة اعادته الى توقفه”، مبينا أن “الازمة المالية التي تعصف بالبلاد ستوقف هذه المشاريع حتى وان تخصلنا من جائحة كورونا”.