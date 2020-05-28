ادارة الصقور تؤكد : محمد قاسم لم يغادر عشه

نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الانباء التي تحدثت عن وجود مشاكل مع لاعب الوسط محمد قاسم ، ومغادرته عش الصقور.
وقال نائب رئيس النادي وليد الزيدي في بيان صحفي :" ان اللاعب محمد قاسم مازال مرتبطا بعقد مع النادي ، وتم تسليمه الدفعة الاولى من عقده مع بقية اللاعبين "، نافيا وجود مشاكل حصلت بين الادارة واللاعب .
واضاف الزيدي :" ان اللاعب صرح في وقت سابق بانه يعيش افضل فتراته مع فريق القوة الجوية بعدما توج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي".
وبين :" ان الفريق من المؤمل ان يبدأ اعداده لمسابقة الدوري الممتاز بعد عدة ايام ، بوجود جميع اللاعبين ، في حال الاتفاق على انطلاق المسابقة بشكل رسمي".
ف.ا