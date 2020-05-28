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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 11:39 ص

ادارة الصقور تؤكد : محمد قاسم لم يغادر عشه

نادي القوة الجوية

نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الانباء التي تحدثت عن وجود مشاكل مع لاعب الوسط محمد قاسم ، ومغادرته عش الصقور.

وقال نائب رئيس النادي وليد الزيدي في بيان صحفي :" ان اللاعب محمد قاسم مازال مرتبطا بعقد مع النادي ، وتم تسليمه الدفعة الاولى من عقده مع بقية اللاعبين "، نافيا وجود مشاكل حصلت بين الادارة واللاعب .

واضاف الزيدي :" ان اللاعب صرح في وقت سابق بانه يعيش افضل فتراته مع فريق القوة الجوية بعدما توج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي".

وبين :" ان الفريق من المؤمل ان يبدأ اعداده لمسابقة الدوري الممتاز بعد عدة ايام ، بوجود  جميع اللاعبين ، في حال الاتفاق على انطلاق المسابقة بشكل رسمي".

ف.ا
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