ادارة الصقور تؤكد : محمد قاسم لم يغادر عشه



نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الانباء التي تحدثت عن وجود مشاكل مع لاعب الوسط محمد قاسم ، ومغادرته عش الصقور.



وقال نائب رئيس النادي وليد الزيدي في بيان صحفي :" ان اللاعب محمد قاسم مازال مرتبطا بعقد مع النادي ، وتم تسليمه الدفعة الاولى من عقده مع بقية اللاعبين "، نافيا وجود مشاكل حصلت بين الادارة واللاعب .



واضاف الزيدي :" ان اللاعب صرح في وقت سابق بانه يعيش افضل فتراته مع فريق القوة الجوية بعدما توج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي".



وبين :" ان الفريق من المؤمل ان يبدأ اعداده لمسابقة الدوري الممتاز بعد عدة ايام ، بوجود جميع اللاعبين ، في حال الاتفاق على انطلاق المسابقة بشكل رسمي".



ف.ا