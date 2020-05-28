لغاية اليوم .. تسويق الحنطة المحلية يقترب من مليوني طن



اعلنت وزارة التجارة، ان كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى الشركة العامة لتجارة الحبوب، تقترب من مليوني طن لغاية اليوم.



وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان :" ان الكميات توزعت مابين حنطة ناعمة درجة اولى بكمية ( 1,826,050) طنا، وحنطة ناعمة درجة ثانية بكمية ( 109,426 ) طنا، و حنطة درجة ثالثة بكمية ( 5.373) طنا ".



واضاف:" ان محافظة واسط مازالت في مقدمة المحافظات من ناحية التسويق حيث بلغ إجمالي ماتم تسويقه لغاية اليوم ( 441,183) طنا، فيما سوقت ذي قار اكثر من (٢٠٠) الف طن ،فيما استلمت مراكز تسويق محافظة الديوانية ( 195,274) طنا ".



واشار الى :" ان محافظة صلاح الدين قفزت للمركز الرابع بكمية بلغت ( 179,525) طنا، بينما بلغت الكميات المسوقة في محافظة ميسان ( 172,175 ) طنا ، وبابل سوقت ( 163,738) طنا ، والانبار ( 112,549) طنا".



وبين:" ان الكميات التي سوقت لمواقع الشركة في بغداد توزعت كالاتي ، سايلو الرصافة استقبل ( 74,335) طنا ، و سايلو خان بني سعد ( 38,390) طنا ، و سايلو الدورة استلم كمية ( 12,554) طنا و سايلو خان ضاري ( 9,436) طنا، و اخيرا مجمع حبوب التاجي استلم كمية ( 6,367) طنا ".



ف.ا