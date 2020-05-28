بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 أيار 2020
آخر الأخبار
لماذا غادر مسؤولون امنيون وحكوميون قاعة الاجتماع مع عدنان درجال في الموصل ؟ وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الازمة النيابية للتربية : الوضع خطير جدا ولايسمح باجراء الامتحانات وزير دفاع امريكي سابق : على العراق ان لايتطلع لاستمرار مهامنا القتالية .. هذا ليس دورنا ! الاسرة النيابية : نواب متخوفون من " استقواء " المرأة على الرجل ! تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل تسجيل خمس اصابات مؤكدة بفايروس كورونا في بابل اليوم نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية نائبة ترجح استئناف جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 11:36 ص

لغاية اليوم .. تسويق الحنطة المحلية يقترب من مليوني طن

الحنطة-2

اعلنت وزارة التجارة، ان كميات الحنطة  المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى  الشركة العامة لتجارة الحبوب،  تقترب من مليوني طن لغاية اليوم.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان :" ان الكميات  توزعت مابين حنطة ناعمة درجة اولى بكمية ( 1,826,050) طنا، وحنطة ناعمة درجة ثانية بكمية ( 109,426 ) طنا، و حنطة درجة ثالثة بكمية ( 5.373) طنا ".

واضاف:"  ان محافظة واسط مازالت في مقدمة المحافظات من ناحية التسويق حيث بلغ  إجمالي ماتم تسويقه لغاية اليوم  ( 441,183) طنا، فيما سوقت ذي قار اكثر من (٢٠٠) الف طن ،فيما استلمت مراكز تسويق محافظة الديوانية  ( 195,274) طنا ".

واشار الى :"  ان محافظة صلاح الدين قفزت  للمركز الرابع  بكمية بلغت  ( 179,525) طنا، بينما بلغت الكميات المسوقة في محافظة ميسان  ( 172,175 ) طنا ، وبابل سوقت ( 163,738) طنا ، والانبار ( 112,549) طنا".

وبين:" ان الكميات التي سوقت لمواقع الشركة في بغداد توزعت كالاتي ، سايلو الرصافة استقبل ( 74,335) طنا ،  و سايلو خان بني سعد ( 38,390) طنا ، و سايلو الدورة استلم كمية ( 12,554) طنا و سايلو خان ضاري ( 9,436) طنا،  و اخيرا مجمع حبوب التاجي استلم كمية ( 6,367) طنا ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
39eb5544-c5fb-4ac0-934f-a6b2fcdac3a6

الأنواء الجوية: عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة 28 أيار 2020 01:17 م

EZEyJTZXYAE1ngg

توقف أربعة مشاريع مهمة في “عين التمر” بكربلاء لهذا السبب 28 أيار 2020 11:48 ص

نادي القوة الجوية

ادارة الصقور تؤكد : محمد قاسم لم يغادر عشه 28 أيار 2020 11:39 ص

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين: التقديم على سلف الموظفين عبر المنصة الالكترونية 28 أيار 2020 10:36 ص

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تنفي وجود صفحة وقناة تحمل اسم وزير التعليم في الفيسبوك أو التليكرام 28 أيار 2020 10:34 ص

كورونا-العراق

نقابة الاطباء تحذر من انهيار المنظومة الصحية في البلاد 28 أيار 2020 10:21 ص

العميد يحيى رسول

العميد يحيى رسول ينفي وفاة قائد عمليات بغداد السابق 28 أيار 2020 10:17 ص

وزارة التربية

التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية 28 أيار 2020 10:06 ص

التعليقات