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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 11:32 ص

شبهات فساد كبيرة في مطار النجف .. ستعرض على البرلمان في اولى جلساته

مطار النجف

كشفت اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بشأن مطار النجف الدولي  ، عن شبهات فساد كبيرة داخل   المطار ، مبينة :" ان التقرير الخاص بالمطار اكتمل وسيتم عرضه على البرلمان خلال الجلسة المقبلة".

وقالت رئيسة اللجنة  النائبة سناء الموسوي في تصريح صحفي :" ان انشغال مجلس النواب خلال الفترة الماضية بقضية التظاهرات و تشريع قانون الانتخابات ومسائل اخرى ، حال دون عرض التقرير النهائي على جدول الاعمال ".

واضافت :" ان  اللجنة التحقيقية  انجزت التقرير النهائي وسيتم عرضه امام مجلس النواب ، وتضمن شبهات فساد كبيرة داخل مطار النجف الدولي ".

واوضحت الموسوي :" ان  بعض الملفات احيلت الى القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة  "، مؤكدة :" ان اللجنة لا يمكنها التغاضي عن الملفات التي بحوزتها ، وسيتم عرض التقرير في اولى جلسات المجلس القادمة لتبيان حجم الفساد".

 

ف.ا

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