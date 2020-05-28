شبهات فساد كبيرة في مطار النجف .. ستعرض على البرلمان في اولى جلساته

كشفت اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بشأن مطار النجف الدولي ، عن شبهات فساد كبيرة داخل المطار ، مبينة :" ان التقرير الخاص بالمطار اكتمل وسيتم عرضه على البرلمان خلال الجلسة المقبلة".



وقالت رئيسة اللجنة النائبة سناء الموسوي في تصريح صحفي :" ان انشغال مجلس النواب خلال الفترة الماضية بقضية التظاهرات و تشريع قانون الانتخابات ومسائل اخرى ، حال دون عرض التقرير النهائي على جدول الاعمال ".



واضافت :" ان اللجنة التحقيقية انجزت التقرير النهائي وسيتم عرضه امام مجلس النواب ، وتضمن شبهات فساد كبيرة داخل مطار النجف الدولي ".



واوضحت الموسوي :" ان بعض الملفات احيلت الى القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة "، مؤكدة :" ان اللجنة لا يمكنها التغاضي عن الملفات التي بحوزتها ، وسيتم عرض التقرير في اولى جلسات المجلس القادمة لتبيان حجم الفساد".

ف.ا