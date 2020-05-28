البلداوي : الاقليم لم يعمل جديا لتسديد ما بذمته .. وبغداد مازالت تدفع !



اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي:" ان اقليم كردستان لم يقم بعمل جدي لتسليم بغداد مابذمته من اموال ومبالغ تتعلق بالصادرات النفطية وغيرها "، لافتا الى :" ان بغداد مازالت تدفع للاقليم مبالغ وفق قانون الموازنة".



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان حكومة كردستان لم تؤدِ ماعليها من مبالغ وايرادات منصوص عليها في الموازنة ، خاصة مايتعلق بايرادات النفط المصدر عبر الاقليم ".



واضاف :" ان بغداد مازالت تدفع المبالغ الى حكومة الاقليم، في وقت لم تتوصل فيه اللجان المشكلة مابين الطرفين الى اي حلول ناجعة لحل الازمة ".



وبين :" ان الاقليم ، على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة ، لم يقم بعمل جدي لحلحلة الازمة الراهنة ولم يسلم بغداد المبالغ المترتبة بذمته وفق القانون، والتي تتعلق بايرادات النفط اضافة للايرادات غير النفطية ".



ف.ا