الجبهة التركمانية : التحضير بدأ "مبكرا" لتزوير الانتخابات المقبلة



اتهمت الجبهة التركمانية العراقية ، قوى سياسية بالتحضير لتزوير الانتخابات النيابية بشكل مبكر، محذرا من ضياع محافظة كركوك بسبب توافق سياسي على تزوير النتائج.



وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي في تصريح صحفي :" ان مجلس المفوضين الجديد بمفوضية الانتخابات ، قام بتعيين اشخاص ثبت تورطهم بتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة لصالح بعض الاحزاب في محافظة كركوك".



واضاف :" ان مجلس المفوضين الجديد كافأ المقصرين السابقين في تزوير الانتخابات الماضية ، وان عدم التصرف بسرعة قبل الانتخابات المقبلة سوف يؤدي الى ضياع كركوك".



واشار الصالحي الى :" ان التحضير بدأ مبكراً لتزوير الانتخابات المقبلة "، مطالبا القضاء باعادة النظر بموضوع تعيينات مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات.



ف.ا

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