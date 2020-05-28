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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 11:05 ص

الجبهة التركمانية : التحضير بدأ "مبكرا" لتزوير الانتخابات المقبلة

ارشد-الصالحي-التركمان

اتهمت الجبهة التركمانية العراقية ، قوى سياسية بالتحضير لتزوير الانتخابات النيابية بشكل مبكر، محذرا من ضياع محافظة كركوك بسبب توافق سياسي على تزوير النتائج.

وقال  رئيس الجبهة  النائب ارشد الصالحي في تصريح صحفي :" ان مجلس المفوضين الجديد بمفوضية الانتخابات ، قام بتعيين اشخاص ثبت تورطهم بتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة لصالح بعض الاحزاب في محافظة كركوك".

واضاف :" ان  مجلس المفوضين الجديد كافأ المقصرين السابقين في تزوير الانتخابات الماضية ، وان عدم التصرف بسرعة  قبل الانتخابات المقبلة سوف يؤدي الى ضياع كركوك".

واشار الصالحي الى :" ان التحضير بدأ مبكراً لتزوير الانتخابات المقبلة "، مطالبا القضاء باعادة النظر بموضوع تعيينات مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات.

ف.ا
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