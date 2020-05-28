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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 10:43 ص

إصابة شخصين في نزاع عشائري بميسان واعتقال 35 شخصا

نزاع عشائري
أعلن مصدر امني في شرطة ميسان، اليوم الخميس، عن إصابة شخصين بنزاع عشائري في ناحية العزيز.
وقال المصدر في تصريح صحفي له، ان شخصين من اهالي محافظة ميسان اصيبا بطلق ناري اثر نزاع عشائري وقع في ناحية العزيز بالمحافظة ، واستخدم فيه اسلحلة من النوع الخفيف والثقيل.

واضاف ان قوة امنية من شرطة ميسان تدخلت لحل النزاع من خلال المداهمة والتفتيش الدقيق في منازل المتنازعين حيث تم اعتقال ( 35 ) شخصا من الاطراف المتنازعة وتم ضبط اسلحة من النوع الخفيف والثقيل.

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