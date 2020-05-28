خامنئي يعين لاريجاني مستشارا له

اصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، قرارا عيّن بموجبه علي لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.



وقال الخامنئي، إن قرار تعيين لاريجاني جاء في ضوء الخبرات المفيدة التي اكتسبها خلال فترة ادارته في مختلف القطاعات خاصة 3 دورات في مجلس الشورى ، معربا عن امله بان توظف هذه المسؤولية في خدمة الاهداف الايرانية.



يذكر ان لاريجاني تولى رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) لثلاث دورات ولم يرشح نفسه للدورة الحالية للمجلس والتي بدات اعمالها امس الخميس.