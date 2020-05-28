مصرف الرافدين: التقديم على سلف الموظفين عبر المنصة الالكترونية





اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثا .



واوضح المصرف، ان " المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans . مشيرا الى انه " بإمكان الموظف التقديم على السلفة بواسطة الرابط الإلكتروني ولن يتأخر موعد استلامها لفترات وجيزة ".



وأضاف المصرف ، انه " استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة "، داعيا الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباتهم ".



ف.ا