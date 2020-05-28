بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 أيار 2020
آخر الأخبار
لماذا غادر مسؤولون امنيون وحكوميون قاعة الاجتماع مع عدنان درجال في الموصل ؟ وزير الصحة : الوضع مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الازمة النيابية للتربية : الوضع خطير جدا ولايسمح باجراء الامتحانات وزير دفاع امريكي سابق : على العراق ان لايتطلع لاستمرار مهامنا القتالية .. هذا ليس دورنا ! الاسرة النيابية : نواب متخوفون من " استقواء " المرأة على الرجل ! تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل تسجيل خمس اصابات مؤكدة بفايروس كورونا في بابل اليوم نواب كرد عن كركوك : التدخلات السياسية حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى الضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية نائبة ترجح استئناف جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 10:36 ص

مصرف الرافدين: التقديم على سلف الموظفين عبر المنصة الالكترونية

مصرف-الرافدين-3


اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثا . 

واوضح المصرف، ان " المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي  https://qi.iq/loans . مشيرا الى انه " بإمكان  الموظف التقديم على السلفة بواسطة الرابط الإلكتروني ولن يتأخر موعد استلامها لفترات وجيزة ".

وأضاف المصرف ،  انه " استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة "، داعيا الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباتهم ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
39eb5544-c5fb-4ac0-934f-a6b2fcdac3a6

الأنواء الجوية: عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة 28 أيار 2020 01:17 م

EZEyJTZXYAE1ngg

توقف أربعة مشاريع مهمة في “عين التمر” بكربلاء لهذا السبب 28 أيار 2020 11:48 ص

نادي القوة الجوية

ادارة الصقور تؤكد : محمد قاسم لم يغادر عشه 28 أيار 2020 11:39 ص

الحنطة-2

لغاية اليوم .. تسويق الحنطة المحلية يقترب من مليوني طن 28 أيار 2020 11:36 ص

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تنفي وجود صفحة وقناة تحمل اسم وزير التعليم في الفيسبوك أو التليكرام 28 أيار 2020 10:34 ص

كورونا-العراق

نقابة الاطباء تحذر من انهيار المنظومة الصحية في البلاد 28 أيار 2020 10:21 ص

العميد يحيى رسول

العميد يحيى رسول ينفي وفاة قائد عمليات بغداد السابق 28 أيار 2020 10:17 ص

وزارة التربية

التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية 28 أيار 2020 10:06 ص

التعليقات