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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 10:29 ص

مقرر خلية الازمة البرلمانية : الوضع الصحي ينذر بكارثة كبرى

جواد الموسوي

اكد مقرر خلية الازمة البرلمانية الدكتور جواد الموسوي ان : الوضع الصحي ينذر بكارثة كبرى.. مستغربا من عمل الحكومة المنفرد في مواجهة كورونا.

وقال في بيان ان : الحكومة الجديدة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة للتصدي للوباء الذي ينذر بكارثة كبيرة قد تواجه الواقع الصحي في البلاد وتحديدًا بغداد.

واستغرب الموسوي من الأساليب التي تتخذها حكومة الكاظمي في مواجهة الفايروس وعملها بشكل منفرد دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات خلية الازمة النيابية ولجنة الصحة والبيئة فضلا عن المختصين.

وحمل الموسوي الحكومة الجديدة مسؤولية انهيار النظام الصحي في قابل الأيام والذي قد يترتب عليه ازدياد في أعداد الإصابات.

واشار الى ان العمل بين خلية الازمة البرلمانية و خلية الازمة الحكومية المرقمة ٥٥ حقق نتائج إيجابية ملموسه على ارض الواقع الا ان التصدي لهاتين الخليتين من قبل بعض الجهات عرقل عملهما لإنهاء هذا الفايروس بفترة وجيزه.

وحذر الموسوي من ازدياد عدد الإصابات في ظل عدم وجود منهج او خطة واضحة للحكومة الجديده للتعاطي مع هذه الازمة واقعيًا وانقاذ حياة الآلاف من المواطنين فعدم الاكتراث والاستهتار بارواح المواطنين فضلا عن إبراز العضلات في الاعلام قد يصل بنا الى أمور لا يحمد عقباها وتخرج المستشفيات في عموم البلاد عن السيطرة.

ف.ا
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